روبيو يهاجم دعوة حزب الله للانتفاض ضد الحكومة اللبنانية

وجه وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، انتقادات حادة للأمين العام لحزب الله، لاعتباره أن للشعب اللبناني الحق في الانتفاض ضد الحكومة.

وكان الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قد اتهم الحكومة مساء أمس الأحد بالفشل في الدفاع عن البلاد في صراعها مع إسرائيل.

وقال قاسم في خطاب متلفز: "الشعب لديه الحق في النزول إلى الشوارع وإسقاط الحكومة"، مضيفا: "إذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن فرض السيادة، فعليها أن ترحل".

من جانبه، قال روبيو إن تصريحات قاسم تظهر أن حزب الله يحاول جر لبنان "مرة أخرى إلى الفوضى والدمار".

وأضاف روبيو في بيان: "لن نسمح لتهديدات حزب الله بالعنف أن تسود".

ووصف قاسم الحكومة اللبنانية بأنها "مشروع أمريكي إسرائيلي يستهدف مؤسسات البلاد".

كما رفض الدعوات المتجددة لنزع سلاح حركة حزب الله المدعومة من إيران.

ونقلت قناة "المنار" التابعة لحزب الله عنه قوله: "سنبقي سلاحنا في أيدينا حتى تصبح الدولة اللبنانية قادرة على القيام بواجبها في حماية لبنان وشعبه ومقدراته والحفاظ عليهم".

ويخوض لبنان وإسرائيل محادثات سياسية مباشرة منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي بوساطة الولايات المتحدة في واشنطن.

ويعد نزع سلاح حزب الله قضية محورية في هذه المفاوضات، على الرغم من عدم مشاركة الحزب نفسه فيها.