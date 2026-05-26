حملة مكثفة لمياه الإسكندرية بمنطقة 45 لضبط قراءات العدادات وتحقيق العدالة للمواطنين

كثّفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية حملاتها الميدانية بمنطقة 45 التابعة لفرع المندرة، لمراجعة قراءات العدادات والتأكد من دقتها ومطابقتها للاستهلاك الفعلي، في إطار خطة الشركة لتطوير منظومة العمل وتحقيق العدالة والشفافية في محاسبة المواطنين.

وجاءت الحملة، وفقًا لبيان صادر اليوم الثلاثاء، بتوجيهات من السيد ريان، رئيس شركة مياه الإسكندرية، ضمن جهود الشركة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي الإسكندرية، والحفاظ على حقوق المواطنين والشركة من خلال منظومة دقيقة للقراءة والمحاسبة.

وشملت الحملة مراجعة أعمال قراءة العدادات، وفحص كفاءة العدادات العاملة، وحصر العدادات العاطلة أو غير المطابقة، تمهيدًا لاستبدالها بشكل فوري، بما يضمن دقة إصدار الفواتير وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تضمنت الجولات الميدانية المرور على عدد من الشوارع والمناطق التابعة للقطاع، ومتابعة أداء فرق القراءة والتحصيل، والتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات الفنية المنظمة للعمل، إلى جانب التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى قد تؤثر على جودة الخدمة.

وأكد السيد ريان أن الشركة تواصل تنفيذ خطط المتابعة والتفتيش الميداني بمختلف الأفرع والمناطق التابعة لها، بهدف رفع كفاءة منظومة العدادات والقراءات، وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في المحاسبة، مشددًا على أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الشركة.

وأضاف أن الحملات الميدانية تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي تقصير أو أخطاء قد تؤثر على حقوق العملاء.