قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، اليوم الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكناً، رغم الضربات الأمريكية الجديدة التي تهدد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين.

وأضاف روبيو للصحفيين في جايبور خلال زيارة رسمية للهند،: "دارت بعض المحادثات في قطر اليوم، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم. أعتقد أن هناك الكثير من النقاشات الدائرة حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية، لذا سيستغرق الأمر بضعة أيام".

وتابع: "أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في التوصل إلى اتفاق. إما أن يعقد صفقة جيدة أو لا يعقد أي صفقة"، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وشدد روبيو على أن مضيق ​هرمز ‌يجب أن يُفتح "بأي ‌شكل من الأشكال"، وتابع: "يجب أن تكون المضائق مفتوحة، ​وستُفتح ​بأي شكل ​من الأشكال، لذلك ينبغي ​أن تظل مفتوحة".

وشن الجيش الأمريكي في وقت سابق أمس، هجمات في جنوب إيران استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومنصات إطلاق صواريخ، ووصفت القيادة المركزية الأمريكية العملية بأنها دفاعية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم" في بيان إن الهجمات جاءت بهدف "حماية قواتنا من تهديدات القوات الإيرانية".

وقال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: "تواصل القيادة الدفاع عن قواتنا مع الالتزام بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري".