مقتل شخص وإصابة 15 في غارات روسية مكثفة على شرق أوكرانيا

قتل شخص واحد على الأقل وأُصيب 15 آخرون في غارات جوية روسية عنيفة على شرق أوكرانيا، بحسب ما قالت السلطات الأوكرانية في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي مدينة أوديسا الساحلية، دُمر أحد مرافق البنية التحتية جراء القصف، وفق ما كتبه رئيس الإدارة العسكرية المحلية سيرهي ليساك على تطبيق تليجرام. وأضاف لاحقا أن أحد المصابين الأربعة في الهجوم قد توفي.

وفي إقليم دونيتسك، أُصيب 12 شخصا في مدينة كراماتورسك مساء الاثنين عندما استهدفتها قنابل انزلاقية موجهة، بحسب ما كتب الحاكم فاديم فيلاشكين على تليجرام.

وقال فيلاشكين إن طفلا / 8 سنوات / كان من بين المصابين.

وأفادت السلطات المحلية بأن هذا هو الهجوم الكبير الثالث على كراماتورسك خلال ذلك اليوم.