نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار الطماطم 50% خلال 20 يوما

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أسعار محصول الطماطم تتسم دائما بالتقلبات السعرية، لافتا إلى أن الأسعار بدأت في الانخفاض من مستويات 50 جنيها لتتراوح بين 35 إلى40 جنيها.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «البصمة» المذاع عبر فضائية «الشمس 2» أن وزارة التموين تطرح الطماطم داخل المجمعات الاستهلاكية مقابل 20 جنيها.

وأكد أن الأسعار «ستتراجع إلى النصف» خلال 20 يوما على الأكثر، موضحا أن بدء موسم المحاصيل الصيفية كالطماطم والملوخية والبامية، خلال مايو المقبل، سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل «كبير جدًا» نتيجة زيادة المعروض.

في شأن آخر، أرجع ارتفاع أسعار الدواجن إلى زيادة الاستهلاك الكبيرة خلال شهر رمضان وعيد الفطر، لافتا في الوقت إلى بلوغ سعر الكيلو للمستهلك اليوم بين 110 إلى 115جنيها، مقابل 95 جنيها في المزرعة.

ولفت إلى ارتفاع سعر طن الأسمدة في السوق الحر بمقدار 2000 جنيه خلال الأيام العشرة الأخيرة، ليصل إلى 23 ألف جنيه، نتيجة ارتباط صناعة الأسمدة بأسعار الغاز والبترول العالمية.

وأضاف أن الدولة توفر «اليوريا» بـ 290 جنيها للشكارة، مقابل 1100 إلى 120 في السوق الحر، إلى جانب توفير «النترات» بـ 285 جنيها، مع زيادة طفيفة تراوحت بين 20 و21 جنيها نتيجة ارتفاع تكاليف والنقل.

وأوضح أن الدولة تُلزم المصانع بتوريد 55% من إنتاجها بسعر التكلفة لصالح دعم المزارعين، متوقعا أن يؤدي استمرار الحرب إلى ارتفاع الأسعار في السوق الحر خلال الفترة المقبلة.