فالفيردي ينقذ أوروجواي من خسارة ودية أمام إنجلترا

تجنب منتخب أوروجواي الخسارة أمام مضيفه الإنجليزي بالتعادل 1 / 1 في تجربة ودية جرت بينهما مساء الجمعة على ملعب ويمبلي في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الصيف المقبل .

وتقدم بن وايت مدافع أرسنال لمنتخب إنجلترا بهدف في الدقيقة 81، بينما تعادل فيديريكو فالفيردي لاعب خط وسط ريال مدريد لأوروجواي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء.

وتلعب إنجلترا في المجموعة الثانية عشرة بكأس العالم والتي تضم كل من كرواتيا وغانا وبنما، أما المنتخب الأوروجواياني فيتشارك المجموعة الثامنة مع بطل أوروبا منتخب إسبانيا، وكاب فيردي والسعودية.