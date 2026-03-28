رئيس الوفد يكلف النائب محمد عبدالعليم داود بحضور اجتماع رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد قرارًا بتكليف النائب محمد عبد العليم داوود، بصفته رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بتمثيل الهيئة في الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمخصص لبحث تطورات الأوضاع التي تمر بها البلاد في ظل حالة الحرب التي تشهدها المنطقة.

وأوضح القرار، الصادر عن رئيس الوفد، أنه جاء بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب، وفي ظل هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ المنطقة، مع تصاعد وتيرة الصراعات وتزايد التهديدات التي تمس الأمن والاستقرار الإقليمي، وما يفرضه ذلك من انعكاسات مباشرة على الأمن القومي المصري، واستدعاءً للمسؤولية التاريخية لحزب الوفد التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، انطلاقًا من إيمان الحزب بأن مصر كانت وستظل الدولة التي تحفظ توازن المنطقة وتصون استقرارها.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تأتي هذه المشاركة في إطار الاصطفاف الوطني، والوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية في مواجهة التحديات، ودعم كل ما من شأنه حماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن.

وأوضحت المادة الثالثة أن المشاركة تستهدف الإسهام الفاعل في صياغة رؤية وطنية متماسكة توازن بين ضرورات الأمن القومي ومتطلبات الاستقرار الداخلي.

وشددت المادة الرابعة على ضرورة التصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار أو استغلال الأوضاع الإقليمية للضغط على الدولة المصرية.

وأشارت المادة الخامسة إلى طرح رؤى حزب الوفد التي تسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة تداعيات المرحلة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

ونصت المادة السادسة والأخيرة على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالفه من قرارات.