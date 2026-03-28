النائب محمود سامي يقرر المشاركة في اجتماع مدبولي مع رؤساء الهيئات البرلمانية غدا

قرر النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المشاركة في اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الهيئات البرلمانية، المقرر عقده اليوم السبت.

وقال سامي، في بيان صحفي، إنه تلقى اتصالات من المستشار هاني حنا وزير الشؤون النيابية على مدار اليومين الماضيين، أكد خلالها حرص الحكومة على مشاركة جميع الأحزاب الوطنية الممثلة في البرلمان في لقاء رئيس الوزراء، في ظل الظروف الجيوسياسية التي تمر بها البلاد، وحرص الحكومة على إطلاع الأحزاب على مستجدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفتح باب الحوار حولها.

وأضاف أن الوزير أكد أن توجيهات مصطفى مدبولي للوزراء تتضمن التواجد المستمر في الجلسات العامة واللجان النوعية بمجلس النواب، للرد على تساؤلات الأعضاء وإحاطتهم بكافة التفاصيل، والاستماع إلى وجهات نظر النواب في مختلف الملفات، مشددًا على تقدير الحكومة لدور البرلمان والأحزاب، سواء من الأغلبية أو المعارضة.

وتابع سامي: «بناءً على ذلك، وبالتشاور مع قيادة الحزب، قررنا حضور الاجتماع المرتقب اليوم مع رئيس الوزراء، مع توقعنا تنفيذ مطالبنا المتكررة بضرورة حضور رئيس الوزراء إلى مجلس النواب في أقرب فرصة، لعرض رؤية الحكومة، خاصة خلال الجلسات المقبلة التي ستناقش الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد».

وأشار في ختام البيان إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يسعى إلى تفعيل دور مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية حقيقية تعبر عن تطلعات المواطنين، وأن تتعامل الحكومة مع البرلمان وفقًا للأعراف والتقاليد الديمقراطية المتبعة في الدول الساعية لبناء دولة مدنية حديثة.