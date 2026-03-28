إسبانيا تهزم صربيا بثلاثية وديا

مدريد 28 مارس/آذار (د ب أ) – تغلب منتخب إسبانيا على نظيره الصربي بنتيجة 3 / صفر في تجربة ودية خلال فترة العطلة الدولية الحالية.

وسجل ميكيل أويارزابال هدفين لإسبانيا في الدقيقتين 16 و43، بينما أضاف فيكتور مونيوز الهدف الثالث في الدقيقة 72.

ويلعب المنتخب الإسباني ودية جديدة ضد نظيره المصري في الحادي والثلاثين من شهر مارس/آذار الحالي بمدينة برشلونة.

أما منتخب صربيا فيلعب مع نظيره السعودي في نفس اليوم تجربة ودية.

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة لكأس العالم رفقة كاب فيردي وأوروجواي والسعودية، أما المنتخب الصربي فقد فشل في التأهل عن التصفيات الأوروبية.

وبدأ منتخب إسبانيا بسيطرة مبكرة ومحاولات أسفرت عن هدف بعد 16 دقيقة عن طريق ميكيل أويارزابال مهاجم ريال سوسيداد، الذي استغل تمريرة فيرمين لوبيز لاعب برشلونة، ليسدد كرة قوية من مسافة قريبة في الشباك

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين سجل أويارزابال الهدف الثاني من تسديدة قوية بعد تمريرة باو كوبارسي.

ودفعت أفضلية التقدم بهدفين، المدرب لويس دي لافوينتي لإجراء بعض التبديلات حيث شارك فيران توريس بديلا لزميله في برشلونة لامين يامال، كما لعب فيكتور مونيوز على حساب أويارزابال في الدقيقة 63، وبعد 9 دقائق فقط من مشاركته سجل هدفا ثالثا من جملة رائعة، انتهت بتسديدة مونيوز /23 عاما/ في شباك صربيا، بعد تمريرة توريس.