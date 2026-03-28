ويتكوف: الولايات المتحدة تأمل عقد لقاءات مع إيران الأسبوع الحالي

أعرب المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، الجمعة، عن اعتقاده بأن إيران ستجري محادثات مع واشنطن "هذا الأسبوع"، فيما كرر الرئيس دونالد ترامب تأكيداته بأن إيران تريد التوصل إلى اتفاق.

وقال ويتكوف خلال منتدى اقتصادي في ميامي: "نعتقد أنه ستكون هناك اجتماعات هذا الأسبوع، ونحن بالتأكيد نأمل ذلك"، وذلك ردا على سؤال بشأن المفاوضات مع إيران، بحسب وكالة فرانس برس.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تنتظر ردا من طهران على مقترحها لإنهاء الحرب.

وأضاف ويتكوف: "لدينا خطة من 15 بندا مطروحة على الطاولة. نتوقع من الإيرانيين الرد. ويمكن أن تحل كل شيء".

وأردف، مكررا تأكيد ترامب غير المثبت بأن إيران سمحت بمرور عشر ناقلات نفط عبر مضيق هرمز كبادرة حسن نية، أن "السفن تعبر، وهذا مؤشر جيد جدا".

ومزج ترامب بين التهديدات الحادة لإيران والتأكيدات بأن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب في الأسابيع المقبلة، متمسكاً بهذا الموقف لدى وصوله إلى ميامي.

وقال للصحفيين المرافقين له: "في ما يتعلق بإيران، هم يتعرضون لضربات قاسية. نحن نتحدث الآن. إنهم يريدون إبرام اتفاق".