جيش الاحتلال يستهدف ريف القنيطرة جنوبي سوريا بقصف مدفعي

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، محيط "تل الأحمر الشرقي" في ريف القنيطرة الجنوبي بقذيفتين مدفعيتين أطلقتا من داخل الجولان المحتل، بالتزامن مع تواجد رعاة ماشية في المنطقة، دون تسجيل إصابات.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت شاباً وطفلاً أثناء رعيهما قرب "تل الأحمر الغربي" قبل الإفراج عنهما، كما أطلقت النار باتجاه رعاة الماشية دون وقوع إصابات.

كما توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية في بلدة "جباتا الخشب" بريف القنيطرة الشمالي، ونفذت مداهمة لأحد المنازل قبل انسحابها.

يذكر أن سوريا لا تزال تدعو المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لأراضيها، وتؤكد أنها تمثل خرقاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.