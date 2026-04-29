ترامب: الملك تشارلز يتفق معي على أنه لا يجب السماح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث يتفق معه على أنه لا يجب السماح مطلقا لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ترامب أدلى بهذه التعليقات خلال حفل عشاء بالبيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء، حيث قال إنه "هزم عسكريا هذا الخصم بالتحديد".

وأضاف ترامب خلال الحفل المقام تكريما لتشارلز والملكة " نحن نقوم ببعض الأعمال القليلة في الشرق الأوسط الآن... ونحن نقوم بعمل جيد للغاية".

وقال" لقد هزمنا عسكريا ذلك الخصم بالتحديد، ولن نسمح لهذا الخصم مطلقا، وتشارلز يتفق معي تماما، أننا لن نسمح لذلك الخصم بامتلاك سلاح نووي".

وتخاطر هذه التعليقات بجر الأسرة الملكية البريطانية إلى الجدل السياسي حول الأزمة بالشرق الأوسط.

وتأتي زيارة تشارلز الأكثر حساسية دبلوماسيا حتى الآن في ظل انتقادات ترامب لرئيس الوزراء كير ستارمر بسبب الحرب في إيران.

وقال الملك تشارلز خلال الحفل إن " التحالف الذي لا غنى عنه" يمثل " حجر زاوية للرخاء والأمن للمواطنين البريطانيين والأمريكيين".