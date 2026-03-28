الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليًّا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن الدفاعات الجوية والمقاتلات الإماراتية تتعامل حاليًّا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأضافت في بيان، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الجمعة، مصرع 11 شخصا وإصابة 171 آخرين على خلفية "اعتداءات إيرانية" على أراضيها منذ 28 فبراير الماضي، ضمن رد طهران على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم الجمعة، مع "6 صواريخ باليستية و9 طائرات مسيرة قادمة من إيران".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد الراحل علي خامنئي، ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، بينها الإمارات، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت مرارا بوقفه.