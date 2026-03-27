وكالة إيرانية تنشر خريطة للبنية التحتية الإماراتية كأهداف محتملة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن منشآت الطاقة في الإمارات حُددت كأهداف للقوات المسلحة الإيرانية حال وقوع هجوم عبر الأراضي الإماراتية.

ونشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، الجمعة، تقريرا يظهر خريطة للبنية التحتية للطاقة في الإمارات ومحطات توليد الطاقة والمنشآت النووية ومراكز الطاقة الشمسية، كأهداف محتملة حال وقوع هجوم من الأراضي الإماراتية ضد إيران.

وأوضح التقرير أنه بحسب خبراء فإن أي هجوم على هذه الأهداف سيؤدي إلى جانب انقطاع واسع للتيار الكهربائي، لانهيار سلسلة التوريد الاقتصادية وتوقف النشاط التجاري في منطقة الخليج.

والأربعاء، حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، من أنه في حال إقدام "الأعداء" بالتعاون مع "دولة إقليمية" لاحتلال إحدى الجزر الإيرانية، فإن إيران ستستهدف "بلا حدود جميع البنى التحتية لهذه الدولة الإقليمية".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران خلف مئات القتلى أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمارا واسعا، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.