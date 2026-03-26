أعلن قائد القيادة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، عن توسيع نطاق العمليات البرية خطوة أخرى في جنوب لبنان، بزعم تعزيز الحيز الأمني.



وأشار عبر حساب جيش الاحتلال على منصة «إكس»، إلى أن القوات تعمل وفق خطة منهجية لضرب حزب الله ودحره وإزالة التهديدات، لتوفير حماية أفضل لسكان الشمال.

وادعى تحقيق ما وصفه بـ «إنجازات كبيرة» في كل الغارات الجوية والهجمات على الأرض في جنوب لبنان، زاعما القضاء على أكثر من 750 عنصرا من حزب الله حتى الآن، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية في جميع أنحاء لبنان، ومواصلة إلحاق أضرار جسيمة بمراكز ثقل حزب الله.

واختتم: «نضغط على حزب الله، وندفعه شمالا، وندمر قدراته، أرغب في دعم سكان الشمال خلال هذه الفترة العصيبة، وأُدرك الصعوبات التي تواجهونها يوميًا، ونحن نوجه ضربة قوية لحزب الله، ضربة تجعله يندم على بدء الحرب ضدنا».



