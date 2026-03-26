الرئيس الألماني يؤكد استعداد بلاده لمساعدة لبنان لإنهاء معاناة شعبها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، في اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية اللبناني جوزف عون، اليوم الخميس، استعداد بلاده لمساعدة لبنان في مختلف المجالات لإنهاء معاناة الشعب اللبناني.

وأكد الرئيس الألماني "دعم بلاده للمبادرة التفاوضية التي أطلقها الرئيس عون لوقف التصعيد"، مبديا استعداد ألمانيا للمساعدة في هذا الإطار".

وأشار إلى أن بلاده سترسل مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين الذين اضطرّوا إلى ترك منازلهم نتيجة الأعمال العسكرية.

من جهته شكر الرئيس عون "الرئيس شتاينماير على موقف بلاده الداعم للبنان وللمبادرة الرئاسية وعلى المساعدات الإنسانية والصحية التي ينوي إرسالها لمساعدة اللبنانيين".

واتفق الرئيس عون والرئيس الألماني "على إبقاء التواصل بينهما لمتابعة التطورات السياسية والعسكرية وتداعياته