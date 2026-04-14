انطلقت في الولايات المتحدة، مساء اليوم الاثنين، جولة محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان.

وفي مشاهد متلفزة من هذا التطور، قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، إن المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن فرصة تاريخية.

وأضاف الوزير الأمريكي أن الأمر يتعلق بوضع حد نهائي لعشرين إلى ثلاثين عاما من نفوذ حزب الله في هذا الجزء من العالم.

ولفت روبيو إلى أن هذه المحادثات تمثل محاولة للتعامل مع عقود من التاريخ والتعقيدات، وتابع: «جميع تعقيدات هذه المسألة لن تُحل في الساعات الست المقبلة لكن يمكننا البدء في المضي قدما ووضع الإطار العام».



ويمثل لبنان في هذه الجلسة سفيرته في واشنطن ندى حمادة معوض، فيما يحضر عن الجانب الإسرائيلي سفيره يحيئيل لايتر، ويتولى السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى دور الوسيط الميسر، مع مشاركة رمزية لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي سينضم لجزء من الاجتماع، في إشارة إلى أهمية الحدث بالنسبة لواشنطن التي تبحث عن إنجاز بعد فشل مفاوضات إسلام آباد مع إيران.

ويركز لبنان على الانسحاب الإسرائيلي من جنوبه مقابل ضمان أمن الشمال الإسرائيلي، مع إدراك لبناني بعدم وجود وقف لإطلاق النار راهنا، وقبول محتمل بالعودة إلى اتفاق سبتمبر 2024 أو الذهاب لاتفاق جديد.