لابيد يهاجم نتنياهو بعد قرار إيطاليا: تعليق الاتفاق الأمني فشل مُخزٍ

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، أن قرار إيطاليا تعليق اتفاقية التعاون الأمني مع إسرائيل يمثل "فشلًا مُخزيًا" جديدًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال لابيد، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن القرار يعكس إخفاقًا للحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك وزير الخارجية جدعون ساعر، في إدارة العلاقات الدولية.

وأضاف أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "ليست زعيمة أوروبية يسارية تقدمية، بل تنتمي إلى معسكر اليمين المحافظ وتدرك ضرورة مكافحة الإرهاب"، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز من دلالة القرار.

وتابع: "لقد فشلت الحكومة في تعزيز مصالح إسرائيل حتى مع من يُفترض أنهم أصدقاء وحلفاء طبيعيون".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت ميلوني تعليق اتفاقية الدفاع مع إسرائيل، على خلفية التطورات الأخيرة.

وشهدت العلاقات بين البلدين توترًا ملحوظًا مؤخرًا، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي نيرانًا تحذيرية باتجاه قوافل تابعة لقوة يونيفيل، والتي تضم جنودًا إيطاليين، وذلك في حادثتين وقعتا يومي 8 و12 أبريل الجاري.

وعقب إحدى هذه الحوادث، أمر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني باستدعاء السفير الإسرائيلي لدى روما جوناثان بيلد.

في المقابل، استدعت إسرائيل السفير الإيطالي لدى تل أبيب لوكا فيراري، على خلفية تصريحات تاياني خلال زيارته إلى بيروت، والتي أكد فيها تضامن بلاده مع لبنان في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين.