القياة المركزية الأمريكية: لم تنجح أي سفينة من تجاوز حصارنا للموانئ الإيرانية

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن أكثر من 10 آلاف بحار وجندي بحري وطيار جوي، إلى جانب أكثر من اثني عشر سفينة حربية وعشرات الطائرات، ينفذون المهمة لتطويق السفن الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية.

وأضافت في بيان: «خلال الساعات الـ24 الأولى، لم تنجح أي سفينة في تجاوز الحصار الأمريكي، وامتثلت 6 سفن تجارية لتوجيهات القوات الأمريكية للعودة والدخول مرة أخرى إلى ميناء إيراني على خليج عمان».

وتابعت: «يتم تطبيق الحصار بشكل غير متحيز ضد سفن جميع الدول الداخلة أو الخارجة من الموانئ الإيرانية والمناطق الساحلية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عمان».

وختمت بالقول: «تدعم القوات الأمريكية حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز ذهابًا وإيابًا إلى ومن الموانئ غير الإيرانية».

More than 10,000 U.S. Sailors, Marines, and Airmen along with over a dozen warships and dozens of aircraft are executing the mission to blockade ships entering and departing Iranian ports. During the first 24 hours, no ships made it past the U.S. blockade and 6 merchant vessels… pic.twitter.com/dpWAAknzQp — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 14, 2026

وتواصل الولايات المتحدة فرض حصار بحري للحد من صادرات النفط الإيرانية. ويهدف ذلك إلى عقد محادثات جديدة قبل موعد انتهاء الهدنة المنتظر الأسبوع المقبل.

ويُنظر إلى تقليص النشاط البحري لعدة أيام على أنه أحد الخيارات العملية الممكنة لتفادي وقوع حادث قد يقوض الجهود الهشة لإحياء المحادثات، وفقًا لمصادر مطلعة.