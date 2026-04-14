ضبط متهم بالتعدى على فتاة بالسب والتلويح بإشارات منافية للآداب في الهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل متهم بالتعدى على فتاة بالسب والشتم والتلويح لها بإشارات منافية للآداب العامة بالهرم.

تداول بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو تضمن تضرر إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها بالسب والشتم والتلويح لها بإشارات منافية للآداب العامة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وأمكن تحديد القائمة على النشر مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبسؤالها قررت بتضررها من أحد جيرانها لقيامه بالتعرض لها بشكل دائم.

كما أضافت أن المتهم دغئم اعتراض طريقها حال سيرها بالمنطقة محل سكنها لرغبته فى الزواج منها وسابقة رفضها له ، وقيامه بالتعدى عليها بالسب والشتم على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة القسم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.