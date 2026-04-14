ألمانيا تعتزم تمويل شراء عدة مئات من صواريخ باتريوت لصالح أوكرانيا

تعتزم ألمانيا، تمويل عقد أبرمته أوكرانيا مع شركة الصناعات الدفاعية الأمريكية "رايثيون" لتوريد عدة مئات من صواريخ "باتريوت"، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الألمانية في برلين اليوم الثلاثاء في أعقاب مشاورات مشتركة بين الحكومتين الألمانية والأوكرانية.

وصرحت الوزارة، بأنه تم بالإضافة إلى ذلك الاتفاق مع الشركة الألمانية "ديل ديفنس" على تسليم منصات إطلاق إضافية لأنظمة الدفاع الجوي "إيريس-تي".

وجاء في بيان الوزارة القول: "سيتم تمويل هذا المشروع أيضًا من قبل ألمانيا، وسيسهم بشكل كبير في تعزيز حماية البنية التحتية الحيوية والمدن".

وفضلا عن ذلك، اتفقت ألمانيا وأوكرانيا، أيضا على إنتاج طائرات مسيّرة متوسطة وبعيدة المدى، ويشمل المشروع إنشاء شركة مشتركة بهدف توريد آلاف الطائرات المسيّرة.

كما ستدعم ألمانيا أوكرانيا، في تمويل ما يُعرف بقدرات الضربات العميقة، والتي تتعلق بأسلحة دقيقة بعيدة المدى.

ووفقًا لوزارة الدفاع الألمانية، فإن هذه الخطوة تتضمن ضخ استثمار بقيمة عدة مئات من ملايين اليورو.