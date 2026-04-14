رئيس الأركان الإيطالي يؤكد التزام بلاده بدعم لبنان وجيشه

أكد رئيس أركان الجيش الإيطالي لوتشيانو بورتولانو، خلال لقائه وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى، التزام بلاده بالوقوف إلى جانب لبنان ومواصلة دعم الجيش اللبناني.

واستقبل منسى، في مكتبه اليوم الثلاثاء، رئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو، والسفير الإيطالي في لبنان فابريزيو مارسيللي، على رأس وفد عسكري "وجرى خلال اللقاء عرض للوضع العام في البلاد في ظل التطورات الراهنة، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني اللبنانية.

وأكد رئيس الأركان الإيطالي، "التزام بلاده بالوقوف إلى جانب لبنان، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها، مشددًا على مواصلة دعم الجيش اللبناني".

وأعرب عن "أمله في أن تفضي المفاوضات المرتقبة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى نتائج إيجابية تصب في مصلحة لبنان وشعبه".

وشدد على "استمرار مشاركة بلاده في قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان ( اليونيفيل )حتى انتهاء مهامها"، مؤكدًا "استعداد إيطاليا لمواصلة حضورها وتقديم الدعم حتى بعد انتهاء هذه المهام في نهاية العام الحالي".

ومن جهته، شكر "اللواء منسى إيطاليا على ما تقدمه للبنان من دعم في كل من المحافل الدولية والمجالات الإنسانية والعسكرية"، آملًا "استمرار هذا الدور، وسعي الدول الصديقة إلى الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والانسحاب من جنوب لبنان".

يشار إلى أن إسرائيل تشن غارات جوية تستهدف الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب شرق وشمال لبنان، تخللها توغل بري، ردا على قيام حزب الله منذ الثاني من مارس الماضي بشن هجمات على إسرائيل بعد القصف الأمريكي والإسرائيلي التي استهدفت إيران في الثامن والعشرين من فبراير الماضي وحتى إعلان وقف اطلاق نار يوم 7 أبريل، ولمدة أسبوعين تخلله محادثات في باكستان ولكنها فشلت.

وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل، إن وقف اطلاق النار لا ينطبق على الهجمات على حزب الله.