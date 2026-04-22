ارتفاع أسعار النفط رغم تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

ظلت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، إذ لم تُظهر الأسواق أي مؤشرات على تراجع التوترات.



وقفز خام برنت لتسليم يونيو مؤقتا فوق مستوى 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ نحو أسبوع، قبل أن يتراجع إلى نحو 99 دولارا، مع استمرار ارتفاعه بنحو 4% خلال اليوم. كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا أقل حدة.

وقال ترامب في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستتجنب تنفيذ مزيد من الهجمات ضد إيران بناء على طلب باكستان، ما يمنح القيادة الإيرانية وقتا لتقديم مقترح موحد وإتمام المحادثات. وكان من المقرر أن تنتهي مهلة وقف إطلاق النار اليوم الأربعاء، حيث حذر ترامب من ضربات قوية تستهدف قطاع الطاقة والبنية التحتية المدنية في إيران.

ومع ذلك، لا تزال آفاق التقدم في المفاوضات محدودة، إذ لم تتمكن واشنطن وطهران حتى الآن من الاتفاق على جولة ثانية من المحادثات رغم جهود الوساطة التي بذلتها باكستان، والتي أشار إليها ترامب في إعلانه.

كما تعتزم الولايات المتحدة الإبقاء على الحصار المفروض على التجارة البحرية الإيرانية، وهي خطوة تعتبرها طهران عائقا أمام استئناف الدبلوماسية.