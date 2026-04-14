الرئيس اللبناني يأمل في أن يكون اجتماع واشنطن بداية لإنهاء معاناة اللبنانيين

أعرب الرئيس اللبناني جوزف عون، خلال لقائه رئيس أركان القوات المسلحة الإيطالية الجنرال لوتشيانو بورتولانو، عن امله أن يشكل الاجتماع في واشنطن بين سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، مساء اليوم الثلاثاء، بداية لإنهاء معاناة اللبنانيين، معتبرا أن الاستقرار لن يعود إلى الجنوب إذا استمرت إسرائيل في الاحتلال.

واستقبل "عون"، بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا، بورتولانو والوفد العسكري المرافق له.

وأكد أن "الاستقرار لن يعود إلى الجنوب إذا استمرت إسرائيل في احتلال أراض فيه، وأن الحل الوحيد يكمن في أن يعيد الجيش اللبناني انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليا، ويكون هو بالتالي المسئول الوحيد عن أمن المنطقة وسلامة سكانها من دون شراكة من أي جهة كانت"، بحسب بيان الرئاسة اللبنانية.

وأشار الرئيس اللبناني، إلى أنه "يأمل أن يشكل الاجتماع في واشنطن مساء اليوم بداية لإنهاء معاناة اللبنانيين عموماً والجنوبيين خصوصاً".

وأدان عون، "استمرار إسرائيل في أعمالها العدائية في الجنوب وما نتج عنها من ضحايا وجرحى ودمار وتهجير، استنكر التعرض قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب (اليونيفيل)".

وأشار إلى أن "هذه القوة مدعوة إلى لعب دور مهم في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار بالتعاون مع الجيش اللبناني الذي يلقى دعم أبناء الجنوب ومحبتهم، لأنهم يجدون فيه الأمل والمرتجى".

ونوه "بالدعم الذي قدمته إيطاليا للبنان في المجالات كافة، لا سيما في المجال العسكري".

ورحب "برغبتها في إبقاء وحدات من قواتها في جنوب لبنان بعد اكتمال مهلة انسحاب "اليونيفيل" في نهاية العام 2027، على أن يصار في حينه إلى الاتفاق على الصيغة التي سترعى بقاء هذه القوات وغيرها من قوات الدول المشاركة في "اليونيفيل" التي أبلغت لبنان عن عزمها الاستمرار في مساعدة الجيش اللبناني في حفظ الاستقرار في الجنوب".

ومن جهته، أكد الجنرال بورتولانو للرئيس اللبناني، أن "بلاده ستواصل دعم لبنان في مختلف المجالات لا سيما دعم الجيش وتدريب قواته، إضافة إلى مساهمتها في "اليونيفيل".

ولفت إلى أن "زيارته إلى لبنان تهدف إلى تأكيد هذا الدعم وتفقد وحدات بلاده العاملة في الجنوب، ولقاء قيادة "اليونيفيل" للاطلاع على الوضع الميداني في ضوء التطورات الأخيرة".

يذكر أن اجتماعا بدأ مساء اليوم الثلاثاء، بين سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض والسفير الإسرائيلي في واشنطن يحئيل ليتر، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية؛ للبحث في الإعلان عن وقف لإطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.

كان الرئيس اللبناني، قد أطلق مبادرة في التاسع من مارس الماضي، ترتكز على هدنة كاملة مع وقفٍ لكل الاعتداءات الإسرائيلية، وتقديم الدعم للجيش، وسيطرة الجيش على مناطق التوتر ومصادرته كل السلاح منها، ومباشرة مفاوضات مع إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المحادثات ستركز على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين الدولتين الجارتين.