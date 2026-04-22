الصحة: حريصون على توفير أحدث أنواع بروتوكولات العلاج العالمية داخل مصر

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بتوفير الدواء للمواطن وتوطين صناعة الدواء داخل مصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ونانسي نور، مقدمي برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا التوجه يهدف إلى إتاحة أحدث بروتوكولات العلاج العالمية، خاصة في مجالات الأمراض ذات العبء الصحي الكبير مثل الأورام والهيموفيليا، من خلال تصنيعها محليًا.

وأشار إلى أن المحور الثاني في هذا التوجه يتمثل في الاستثمار في العنصر البشري عبر تدريب الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير العالمية، إلى جانب التوسع في الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية لتوفير علاجات حديثة داخل مصر.

وأوضح أن هذا يضمن استمرارية الإمداد الدوائي ويعزز الأمن الدوائي، فضلًا عن تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وتابع أن الشراكات مع الشركات العالمية تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا من خلال مشروعات مثل مدينة اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية ومدينة الدواء المصرية.

وأكد أن هذه الجهود تستهدف إنشاء صناعة دوائية مستدامة تعتمد على البحث والابتكار، مع التركيز على الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام والأمراض الوراثية التي تتطلب تقنيات متقدمة وخبرات عالية.

