التعاون الإسلامي تدين استهداف أمن واستقرار الإمارات

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في الإمارات، والذي تم إحباطه بفضل يقظة الأجهزة الأمنية الإماراتية.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان، تضامنها التام مع الإمارات ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية أراضيها من أي تهديدات.

وجددت الأمانة العامة للمنظمة، في بيانها الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، موقفها الثابت الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، أو التحريض عليها أيًا كانت دوافعها ومبرراتها.