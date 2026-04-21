متحدث الحكومة: بيان رئيس الوزراء يؤكد تعاوننا الوثيق مع مجلس النواب

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم أمام مجلس النواب.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء، تحدث في بيان اليوم عن مدى تاثر العالم نتيجة الأحداث والتداعيات الإقليمية بصفة عامة.

وأضاف أن مدبولي تطرق إلى الثوابت المصرية تجاه الأحداث الإقليمية، والحرب الإيرانية الأمريكية، بجانب الثوابت التي تحركت على أساسها الدولة بناء على التوجيهات الرئاسية.

وتابع:«رئيس الوزراء أشار إلى ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب ضد إيران وأكد سيادته ثوابت مصر تجاه دعم أشقائنا في دول الخليج العربي وتعزيز صمودهم في مواجهة ما شهدناه من تصعيد وما تعرضوا له من هجمات».

وأكد أن القاهرة أدانت على كافة المستويات الهجمات على دول الخليج العربي، مضيفًا أن مصر تحركت في مسار موازي للتنسيق مع كافة الدول الإقليمية والدولية للدفع نحو المسار الدبلوماسي التفاوضي لوقف الحرب واحتواء الأزمة

وأكمل: «تناول رئيس الوزراء أيضًا التأكيد على إنه بجانب الدعم المصري للأشقاء في دول الخليج وإدانة تلك الهجمات والاعتادات التي تعرضت لها دول الخليج أشار سيادته إلى أن مصر تحركت على مسار آخر وموازي هو التنسيق مع كافة القوى الإقليمية والدولية للدفع نحو مسار تفاوضي سياسي ودبلوماسي يهدف لوقف الحرب واحتواء الأزمة».

وذكر أن مدبولي أشار إلى العديد من المحدادات الهامة في السياسة الخارجية المصرية، ومنها أن أمن دول الخليج جزء من الأمن القومي المصري، وأن المساس بسيادة الدول العربية يُمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي، قائلًا: «هذه النقاط كانت بتمثل جزء أساسي من ثوابت السياسة الخارجية المصرية».

ولفت الحمصاني إلى حديث مدبولي عن التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الإيرانية الأمركية على المستوى العالمي، مستشهدًا بالإجراءات التي اتخذتها حوالي 60 دولة على مستوى العالم، لمواجهة تداعيات الحرب خصوصًا فيما يتعلق بالطاقة.

وأوضح أن كلمة رئيس الوزراء اليوم تناولت الإجراءات المصرية للتعامل مع تداعيات الحرب، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للدولة خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «تناول أيضًا في الكلمة جزء من الإجراءات اللي قامت بها مصر والمستقبل وما ستقوم به مصر خلال الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن مدبولي اختتم كلمته بالتأكيد على التعاون الوثيق بين الحكومة والنواب، وانفتاحها على تلقي ملاحظاتهم وتوصياتهم، قائلًا: «أكد سيادته في نهاية الكلمة على التعاون الوثيق بين الحكومة وبين السادة أعضاء مجلس النواب وانفتاح الحكومة على تلقي أي ملاحظات أو توصيات من السادة أعضاء مجلس النواب».

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة في مجلس النواب، مستعرضًا فيها سياسات الحكومة الداخلية والخارجية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى دور الدبلوماسية المصرية منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأشار إلى التحديات الاقتصادية التي أثرت على مختلف دول العالم فيما يتعلق بالطاقة، وسلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع الأسعار ومؤشرات التضخم وغيرها.

وأكد مدبولي أن الدولة تحركت على المستوى الداخلي للتعامل مع تبعات هذه الحرب من خلال متابعة الموقف، ودراسة تداعياته، وطرح البدائل والأفكار، ثم سرعة اتخاذ القرارات وتقييم آثارها.