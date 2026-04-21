تأجيل استئناف متهمين بإكراه مهندس للتوقيع على إيصالات أمانة لـ12 مايو

قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة الاستئناف المقدم من شاب و 3 سيدات، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 5 سنوات، في اتهامهم بإجبار مهندس على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة بولاق الدكرور، لـ 12 مايو المقبل.

أسندت التحقيقات في القضية رقم 36252 لسنة 2021 جنايات بولاق الدكرور للمتهمين "زينب . ع"، 34 سنة، "عزت . ع"، 25 سنة، وشقيقته "أسماء"، 26 سنة، و"هناء . ع"، 33 سنة، أنّهم في يوم 27 نوفمبر 2021، أكرهوا المجني عليه "محمد . م"، 58 سنة، مهندس حر، بالقوة والتهديد عقب ارتكابهم الجريمة محل الاتهام التالي، على إمضاء وبصم سندات مثبتة لدين وهى 20 إيصال أمانة.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين احتجزوا المجني عليه دون وجه حق وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض، وذلك بأن استغلوا تواجده بمسكن المتهمة الأولى، وغافلوه بأن أشهر الثاني في وجهه سلاحاً أبيضاً "مطواة" مهددين بإلحاق الأذى به، وأوصدوا الأبواب والمنافذ ومنعوه من مبارحة المكان مقصين ومبعدين إياها عن ذويه.

وشهد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، أنه على إثر علاقه غير شرعية نشات بينه و بين المتهمة الأولى اتفقا على مقابلتها بالشقه محل سكنها الكائنه بدائرة قسم بولاق الدكرور، و بدخوله الشقة و بمرور برهه زمنية فوجئ بالمتهمين الثلاث بقيامهم بالدلوف داخل الشقة مستخدمين مفتاح كان بحوزة أحدهم و شرعوا في الصياح في وجهه سائلين أياه عن سبب تواجده و من ثم قاموا المتهمين جميعا باكراهه على توقيع عدد 20 ايصالات أمانة بطريق التهديد مستخدمين في ذلك سلاح أبيض "مطواة".