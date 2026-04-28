أحمد أيمن رجل مباراة الإسماعيلي وبتروجت في الدوري

تُوِّج أحمد أيمن، لاعب فريق الإسماعيلي، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام بتروجت، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من مجموعة الهروب من شبح الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

وحقق الإسماعيلي فوزًا ثمينًا على نظيره بتروجت بهدف دون رد، ليكسر سلسلة طويلة من النتائج السلبية، بعدما شهدت المباراة إثارة كبيرة على مدار شوطيها، مع إهدار العديد من الفرص المحققة من جانب الفريقين، قبل أن تظل نتيجة التعادل السلبي مسيطرة حتى اللحظات الأخيرة.

ونجح أنور عبد السلام في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 96، ليمنح الدراويش انتصارًا غاليًا أعاد للفريق نغمة الانتصارات من جديد، بعدما غاب عنها لمدة 178 يومًا.

وبهذه النتيجة، رفع الإسماعيلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد بتروجت عند 34 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب مجموعة الهروب من الهبوط.