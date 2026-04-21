ضبط المتهم بالتعدي على ابنة شقيقه بالقاهرة

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص قام بالتعدي على ابنة شقيقه، بعدما استفرد بها داخل منزل جدتها بمنطقة مصر القديمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة مصر القديمة، يفيد بتحرير محضر من قبل سيدة تتهم عم طفلتها بالتعدي عليها والتحرش بها أثناء إقامتها بمنزل جدتها بسبب انفصالها عن والدها.

وفور تلقي البلاغ أمر اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة انتقال القوات لمكان الواقعة وبضبط المتهم تبين أنه عاطل عن العمل مقيم بنفس منزل الطفلة تم اقتياده لقسم الشرطة.

وعقب ضبط المتهم أقر بارتكاب الواقعة أمام الأجهزة الأمنية أنه كان يقوم بخلعها الملابس والتحرش بها جسديًا عدة مرات، حرر محر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.