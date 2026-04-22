طهران تشكو للأمم المتحدة احتجاز الولايات المتحدة سفينة إيرانية

قدّمت إيران شكوى إلى الأمم المتحدة، الثلاثاء، بشأن احتجاز الولايات المتحدة سفينة شحن تابعة لها في بحر عُمان، الأحد الماضي.

وقالت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة، في منشور على منصة "إكس" الأمريكية، إن الولايات المتحدة "هاجمت سفينة الشحن تُوسكا واحتجزت طاقمها كرهائن".

ووصفت ذلك بأنه "انتهاك جسيم للقانون الدولي، وخرق واضح لوقف إطلاق النار، وعمل عدواني يحمل سمات القرصنة".

وأضافت أن "سلوك الولايات المتحدة المتهور" يعرّض الملاحة الدولية للخطر بشكل مباشر ويقوّض الأمن البحري، وأن إيران أرسلت رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي بشأن هذه القضية.

وجاء في الرسالة المرفقة أن إيران تطالب بـ"إدانة واضحة وصريحة لهذا العمل العدواني والقرصنة، ومحاسبة المسؤولين عنه بشكل كامل، والإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة وطاقمها وجميع المتضررين".

والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بحرية بلاده سيطرت على سفينة شحن إيرانية تدعى "توسكا"، بعد اعتراضها في خليج عُمان، بدعوى محاولتها كسر الحصار البحري.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، تمديد الهدنة مع إيران بناء على طلب باكستان، إلى حين تقديم طهران مقترحها.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل الجاري، هدنة لأسبوعين بوساطة باكستانية، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.