إسرائيل تعين مبعوثا للعالم المسيحي

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أن وزير الخارجية جدعون ساعر عين جورج ديك مبعوثا خاصا إلى العالم المسيحي، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع المجتمعات المسيحية.

وينتمي ديك، وهو دبلوماسي مخضرم وسفير سابق لدى أذربيجان، إلى الطائفة المسيحية العربية في إسرائيل.

وقال ساعر إن إسرائيل تولي "أهمية كبيرة" لعلاقاتها مع المسيحيين في مختلف أنحاء العالم.

ويأتي هذا التعيين عقب حادثين تسببا في توتر العلاقات مع العالم المسيحي.

فقد منعت الشرطة الإسرائيلية، الشهر الماضي، قادة كاثوليك من الاحتفال بأحد الشعانين في كنيسة القيامة، مبررة ذلك بالحرب مع إيران.

وأثار جندي إسرائيلي عاصفة من الغضب عالميا بعد تحطيمه تمثالا للمسيح في لبنان. وحُكم على جنديين بالسجن لدورهما في هذا الحادث، بحسب مزاعم الاحتلال