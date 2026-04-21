محافظ كركوك الجديد: سنعمل على إعادة إعمار المدينة وخدمة جميع سكانها

تعهد رئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان آغا، مع بدء مهامه محافظا لكركوك اليوم الثلاثاء، بالعمل على إعادة إعمار المدينة وتنميتها ونهوضها وخدمة جميع سكانها.

وفي تصريح للأناضول، أعرب آغا عن فخرهم بنيل حق تولي إدارة كركوك، مشيرا إلى أنه "حق طال انتظاره قرابة مئة عام"، وأن التركمان خاضوا من أجله نضالات كبيرة.

وأشار إلى أنهم وصلوا إلى هذه المرحلة بعد سنوات طويلة من المعاناة والتحديات، مؤكدا أن هناك الكثير مما يجب القيام به من أجل كركوك.

وقال: "هدفنا الأهم هو خدمة جميع أبناء كركوك".

وأوضح أن كركوك لا تزال بحاجة إلى التنمية والخدمات في مجالات عدة، وعلى رأسها البنية التحتية، وذلك رغم أنها من المدن التي تمتلك احتياطيات نفطية مهمة على مستوى العالم.

ولفت إلى أنهم يعملون جاهدين لمعالجة آثار الدمار الذي خلّفته الحروب والهجمات الإرهابية، إضافة إلى حل الأزمات السياسية، مشددا على أن هذه الجهود ستُنفذ بالتعاون مع شركائهم في الإدارة.

والخميس الماضي، انتُخب محمد سمعان آغا للمنصب خلال اجتماع لمجلس المحافظة عقب قبول استقالة سلفه ريبوار طه، لتنتقل إدارة محافظة كركوك إلى التركمان مجددا بعد نحو 100 عام.

جدير بالذكر أن التركمان يشكلون ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويقطنون في محافظات نينوى، وكركوك، وصلاح الدين، وأربيل، وديالى، وبغداد، والكوت، والسليمانية.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن أعداد التركمان في العراق تتجاوز 3 ملايين نسمة.