بتسيلم: الإبادة الجماعية أصبحت رسميا جزءا من السردية الوطنية لـ إسرائيل

انتقد مركز "بتسيلم" الإسرائيلي، الثلاثاء، تكريم وزيرة بالحكومة لحاخام شارك بتسوية منازل بالأرض في قطاع غزة، وقال إن ما جرى يثبت أن " الإبادة الجماعية أصبحت رسميا جزءا من السردية الوطنية" لتل أبيب.

وكانت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف اختارت الحاخام المتطرف أفراهام زربيف لإيقاد شعلة، ضمن ما يسمى "يوم الاستقلال الـ 78" الذي يؤرخ لذكرى تأسيس إسرائيل عام 1948 على أنقاض فلسطين.

وأقيمت مساء الثلاثاء المراسم الرسمية لـ "يوم الاستقلال" ويتم فيه إيقاد 12 شعلة ترمز لأسباط إسرائيل، على يد أشخاص يفترض أنهم قدموا إسهامات بارزة لإسرائيل.

ونقل مركز "بتسيلم" في بيان، تصريحات سابقة لزربيف خلال مقابلة تلفزيونية تفاخر فيها بتدمير غزة، قائلا آنذاك: "ليس لديهم (الفلسطينيون) ما يعودون إليه في رفح وجباليا، عشرات الآلاف من العائلات ليس لديهم أوراق ثبوتية، ولا صور من طفولتهم، ولا بطاقات هوية، وليس لديهم منزل - ليس لديهم شيء".

وأضاف المركز أن "منح هذا التكريم الكبير لمن ارتكب جرائم حرب وتفاخر بتسوية غزة بالأرض في إطار عمله كسائق جرافة في الاحتياط، يوضح إلى أي مدى ترسّخ نزع الإنسانية عن الفلسطينيين في قلب التيار السائد الإسرائيلي".

واعتبر أن هذه "علامة مخيفة إضافية على أن الإبادة الجماعية أصبحت رسميًا جزءًا من السردية الوطنية".