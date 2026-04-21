مسئول إيراني: جهود باكستان لإقناع أمريكا برفع الحصار والإفراج عن سفينتنا لم تُسفر عن نتائج

قال مسئول إيراني كبير، إن جهود باكستان لإقناع أمريكا برفع الحصار البحري والإفراج عن السفينة الإيرانية وطاقمها لم تُسفر عن نتائج حتى الآن.

وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز، أن طهران ترفض أي مفاوضات تُجرى تحت ضغوط أو تهدف إلى الاستسلام.

ولفت المسئول الإيراني، إلى أن طهران قد تشارك في محادثات باكستان إذا تخلت أمريكا عما سماها «سياسة الضغط والتهديدات».

وأشار إلى أن أمريكا تضع عقبات جديدة كل يوم بدلا من العمل على حل القضايا.

وتسود حالة من الترقب بشأن قرب انتهاء هدنة وقف إطلاق النار، وسط مخاوف من تجدد الحرب مع عدم انعقاد مفاوضات إسلام آباد.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، والذي دخل حيز التنفيذ منذ 8 أبريل، سينتهي الساعة 3,30 فجر الأربعاء بتوقيت طهران (منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء بتوقيت القاهرة).

وكان من المتوقع أن تنتهي الهدنة خلال ليل الثلاثاء، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لوكالة "بلومبرج" إنها قد تنتهي بعد يوم، أي مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن.