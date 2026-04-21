أعلن "حزب الله" اللبناني، الثلاثاء، ولأول مرة منذ بدء الهدنة، قصف مستوطنة إسرائيلية، وقال إن ذلك جاء "ردا على 200 خرق لوقف إطلاق النار".

والخميس، بدأ وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، لكن إسرائيل خرقته مرارا عبر عمليات قصف خلّفت قتلى وجرحى، فضلا عن نسف منازل.

وفي اليوم التالي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تل أبيب تعتزم مواصلة السيطرة على جميع المناطق التي احتلتها في جنوبي لبنان خلال العدوان الأخير.

وقال "حزب الله" في بيان، إن مقاتليه استهدفوا، الثلاثاء "مربض مدفعيّة جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كفرجلعادي (شمالي إسرائيل)، بصليةٍ صاروخيّة وسرب من المسيّرات الانقضاضيّة".

وأضاف أن مربض المدفعية بتلك المستوطنة، هو "مصدر القصف المدفعيّ الأخير باتّجاه بلدة يحمر الشقيف (جنوبي لبنان)".

وأشار "حزب الله" إلى أن القصف، جاء "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على الخروقات الفاضحة والموثّقة للعدوّ الإسرائيليّ والتي تجاوزت 200 خرقًا منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ".

تلك الخروقات الإسرائيلية، وفق الحزب، "شملت الاعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان".