ولي العهد السعودي والرئيس السوري يبحثان المستجدات في المنطقة

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقائه في محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس السوري أحمد الشرع المستجدات في المنطقة وتنسيق الجهود بشأنها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التقى في محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، الرئيس السوري أحمد الشرع وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مجمل المستجدات في المنطقة وتنسيق الجهود بشأنها.

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الجانبين السعودي والسوري عقدا جلسة مباحثات بحضور مسئولين من كلا البلدين، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ومشاريع الربط الإقليمي، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووصل الرئيس الشرع، إلى جدة اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى المملكة، ضمن جولة خليجية.

وكان الرئيس السوري قد زار السعودية في أكتوبر الماضي، حيث التقى ولي العهد، وشارك في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في خطوة عكست آنذاك انفتاحاً متبادلاً ورغبة في إعادة بناء قنوات التواصل بين البلدين.

وتأتي جولة الشرع الخليجية في توقيت حساس تشهده المنطقة، مع تصاعد التوترات الإقليمية ومحاولات تثبيت التهدئة، ما يمنح هذه الزيارة بعداً سياسياً يتجاوز الإطار الثنائي، ليشمل إعادة تموضع سوريا ضمن التوازنات الإقليمية الجديدة.

وفي أكثر من مناسبة أبدى الرئيس السوري أحمد الشرع، إعجابه بالتطور الذي تشهده السعودية، مبدياً الرغبة في أن تمضي سوريا على نفس الطريق الذي سارت عليه المملكة.

وتعتبر الرياض، من أبرز الدول الداعمة لسوريا بقيادة الرئيس الشرع، حيث قدمت المملكة دعماً كبيراً في مختلف القطاعات، إضافة إلى استثمارات بمليارات الدولارات تم الاتفاق عليها خلال الفترة الماضية.