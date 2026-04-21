مندوب العراق بالجامعة العربية يؤكد حرص بلاده على علاقات متينة مع الأشقاء العرب

أكد العراق، اليوم، أن إسرائيل تمثل سبباً رئيسياً في حالة الفوضى التي تشهدها المنطقة، مشدداً على ضرورة عدم إغفال أهدافها وسياساتها التوسعية.

جاء هذا على هامش مشاركة العراق ممثلا في سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور قحطان طه خلف، في اجتماع الدورة غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الذي عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد خلف، خلال مداخلته، حرص الحكومة العراقية على إقامة علاقات متينة مع الأشقاء العرب، انطلاقاً من الدستور العراقي الذي يمنع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة أخرى.

وأوضح أن الحكومة تتخذ التدابير اللازمة لمنع أي أعمال من هذا النوع في حال ثبوتها.

وأشار إلى أن العراق تعرض لاعتداءات من مختلف أطراف الصراع، وفي بعض الأحيان جرى استهداف منشآت مدنية وأخرى تابعة للجيش العراقي.

وبدوره شدد مجلس الجامعة على أن إيران تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن هجماتها غير المشروعة وغير المبررة ضد الدول العربية، وأنها ملزمة بموجب قواعد القانون الدولي، بجبر الضرر الكامل عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن تلك الهجمات، بما في ذلك - حسبما يقتضي الحال - الرد، والتعويض، والترضية.

كما أدان المجلس في بيانه الختامي مجدداً الإجراءات والتهديدات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب باعتبارها انتهاكا لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضائق الدولية، مشددا على أن أي محاولة من جانب إيران الإعاقة المرور المشروع لحرية الملاحة بمثابة تهديد لأمن الممرات البحرية وأمن الطاقة الدولية وحريتها، ويؤكد في هذا الصدد على حق الدول العربية في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقا للقانون الدولي، ويؤكد أن أي محاولة من جانب إيران الإعاقة المرور المشروع وحرية الملاحة في مضيق هرمز يشكل فعلاً غير مشروع دولياً، وأن تتحمل إيران المسؤولية الدولية عن ذلك، ويترتب عليها، بموجب القانون الدولي، التزام بتقديم جبر كامل عن جميع الأضرار والإصابات والخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك.

كما أكد مجدداً ان تلك الإجراءات تهدد استقرار منطقة الخليج العربي ودورها الحيوي في الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، فضلاً عن السلم والأمن الدوليين. ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي، مع التأكيد على حق الدول العربية في السعي لإصدار قرار ملزم لإيران بالكف عن اتخاذ أي إجراء يعوق حركة الملاحة البحرية.



