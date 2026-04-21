جناح الإمارات يستعرض القدرات الدفاعية في معرض خدمات الدفاع آسيا دي إس إيه 2026

تشارك الإمارات، في معرض ومؤتمر خدمات الدفاع آسيا "دي إس إيه 2026" المقام في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بدعم من وزارة الدفاع الإماراتية، ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن، في تجسيد واضح لالتزام الدولة بتعزيز الشراكات العابرة للحدود ودفع عجلة تطوير الصناعات الدفاعية عالميا، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء.

وشهد الجناح الإماراتي، إقبالا لافتا في اليوم الثاني من المعرض المقام في الفترة من 20 إلى 23 أبريل الحالي، إذ استقبل أكثر من 2200 زائر، من بينهم مسئولون عسكريون رفيعو المستوى ووفود دولية وكبار التنفيذيين من أبرز الشركات العالمية في مجالي الدفاع والأمن، مما يعكس تنامي مكانة الإمارات كمركز عالمي للتقنيات الدفاعية المتقدمة.

واستقبل الجناح الوطني للإمارات ممثلي وفود رفيعة المستوى من سلطنة عُمان وتركيا وتايلاند وناميبيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة، وإيطاليا وألمانيا وغيرها، بما يعزز دوره كمنصة عالمية لعرض التقنيات الدفاعية الإماراتية وتبادل الرؤى حول الأولويات الاستراتيجية في القطاع الدفاعي.

بالإضافة إلى ذلك، واصل الجناح، تسهيل اللقاءات الاستراتيجية مع قادة القطاع وخبرائه وكبريات الشركات الوطنية والدولية في مجالي الدفاع والأمن، حيث استضاف أكثر من 80 اجتماعاً خلال اليوم الثاني من الحدث.

وناقشت هذه الاجتماعات أحدث التطورات في التصنيع الدفاعي والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الأنظمة غير المأهولة والروبوتات والذكاء الاصطناعي وحلول الأمن السيبراني بما يعكس ريادة دولة الإمارات في مواكبة المتطلبات المتسارعة للقطاع الدفاعي العالمي.

وقدمت كبريات الشركات الدفاعية الإماراتية، بما في ذلك إيدج، وكاليدس، وريسورس أندستريز، وأسيس للقوارب، أحدث ابتكاراتها وحلولها الدفاعية المتطورة المصنّعة في الدولة، والتي حظيت باهتمام واسع من الوفود الزائرة، وأسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في تقنيات الدفاع والأمن.