أفادت وكالة تسنيم، بأن إيران أبلغت الطرف الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني أنه لا يوجد حاليًّا أي آفاق للمشاركة في المفاوضات.

وكشفت الوكالة الإيرانية نقلًا عن مصادر مطلعة، سبب عدم حضور إيران في مفاوضات إسلام آباد.

وقالت المصادر، بحسب الوكالة، إن إيران وافقت على وقف إطلاق النار بناء على إطار العمل المكون من 10 بنود والذي قدمته إيران وقبلت به الولايات المتحدة.

وأضافت أن «باكستان أعلنت صراحة قبول الأمريكيين لهذا الإطار لكن بدءا من الأيام التالية بدأ الأمريكيون بنقض العهد».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، من دون أن يعلن موعدا محددا لانتهاء ذلك.

وكتب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «طُلب منا تأجيل هجومنا على دولة إيران إلى حين تمكن قادتهم وممثليهم من تقديم مقترح موحد».

وأضاف: «جاء ذلك بناءً على حقيقة أن الحكومة الإيرانية منقسمة بشكل خطير، وهو أمر لم يكن غير متوقع، وبناءً على طلب المشير عاصم منير، ورئيس الوزراء شهباز شريف من باكستان».

وتابع: «بناءً عليه، فقد وجهت جيشنا بمواصلة الحصار، والبقاء في جميع الجوانب الأخرى في حالة استعداد وقدرة».

واستكمل: «سأقوم بالتالي بتمديد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم مقترحهم وانتهاء المناقشات، بطريقة أو بأخرى».