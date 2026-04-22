راموس يعلق على صفقة الاستحواذ على إشبيلية: الأمور تسير بشكل إيجابي

أبدى سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد السابق، تفاؤله بشأن إمكانية استحواذ مجموعة «فايف إيليفن كابيتال» على نادي إشبيلية خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية، أكد راموس أن الأمور تسير بشكل جيد، معربًا عن أمله في صدور أخبار إيجابية خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة.

وتُعد هذه التصريحات أول تعليق علني من اللاعب حول الصفقة المحتملة، التي تشهد مفاوضات منذ بداية العام الجاري وسط حالة من السرية بين الأطراف المعنية.

وبحسب التقارير، فإن إتمام الصفقة قد يرتبط بوضع الفريق في الدوري الإسباني، حيث يُعد بقاء إشبيلية ضمن أندية الدرجة الأولى عاملًا مهمًا في إتمام عملية الاستحواذ بنجاح.