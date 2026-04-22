يُطرح فيلم Desert Warrior في دور العرض السينمائي ابتداءً من 23 أبريل، بمشاركة الفنان غسان مسعود إلى جانب عدد من نجوم السينما العالمية، في عمل يتناول فترة تاريخية عربية برؤية سينمائية حديثة.

ويجسد غسان مسعود خلال أحداث الفيلم شخصية النعمان بن المنذر، في إطار درامي تاريخي.

وعُرض الفيلم لأول مرة ضمن فعاليات Zurich Film Festival في سبتمبر 2025، كما شارك في Red Sea International Film Festival.

الفيلم من إخراج روبرت وايات، ويشارك في بطولته أنطوني ماكي وعائشة هارت وبن كينغسلي، وهو إنتاج مشترك بين MBC Studios وAGC Studios وJB Pictures وMechanical Studio، فيما جرى تصوير عدد من مشاهده في منطقتي نيوم وتبوك.