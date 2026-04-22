الأربعاء 22 أبريل 2026 12:06 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

النتـائـج تصويت

طرح Desert Warrior في السينمات 23 أبريل.. غسان مسعود يجسد النعمان بن المنذر


نشر في: الثلاثاء 21 أبريل 2026 - 11:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 أبريل 2026 - 11:55 م

يُطرح فيلم Desert Warrior في دور العرض السينمائي ابتداءً من 23 أبريل، بمشاركة الفنان غسان مسعود إلى جانب عدد من نجوم السينما العالمية، في عمل يتناول فترة تاريخية عربية برؤية سينمائية حديثة.

ويجسد غسان مسعود خلال أحداث الفيلم شخصية النعمان بن المنذر، في إطار درامي تاريخي.

وعُرض الفيلم لأول مرة ضمن فعاليات Zurich Film Festival في سبتمبر 2025، كما شارك في Red Sea International Film Festival.

الفيلم من إخراج روبرت وايات، ويشارك في بطولته أنطوني ماكي وعائشة هارت وبن كينغسلي، وهو إنتاج مشترك بين MBC Studios وAGC Studios وJB Pictures وMechanical Studio، فيما جرى تصوير عدد من مشاهده في منطقتي نيوم وتبوك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك