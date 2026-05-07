كييف تعلن إسقاط 92 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 92 من أصل 102 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 102 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق بريانسك، كورسك، ميليروفو، أوريل، بريمورسكو-أختارسك الروسية، ومن دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 92 طائرة مسيرة روسية في شمال وشرق البلاد.

ومن جانبها، أعلنت روسيا، اليوم الخميس، تعرضها لموجة كبيرة من الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الليل، وسط حالة من عدم اليقين بشأن فرص نجاح وقفي إطلاق النار المتنافسين اللذين أعلنتهما موسكو وكييف المتحاربتان.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم إسقاط 347 طائرة مسيرة خلال الليل، في واحدة من أكبر الهجمات منذ اندلاع الحرب قبل أربعة أعوام.

وأضافت الوزارة، أن الهجمات استهدفت معظم مناطق غرب ووسط روسيا.

من جانبه، أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، عبر تطبيق تليجرام، أن الدفاعات الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة لدى اقترابها من العاصمة.

ومن المقرر أن تستضيف موسكو احتفال "يوم النصر" السنوي في 9 مايو الجاري، حيث تحيي ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وبحسب قناة "بازا" على تطبيق تليجرام، وردت أنباء عن أضرار لحقت بالمباني في بلدة رزيف، شمال غرب موسكو، من بين أماكن أخرى.

وفي لاتفيا، تحطمت طائرتان مسيرتان مجهولتا الهوية بالقرب من الحدود الروسية، بالتزامن مع الهجمات الأوكرانية.