المفوضية الأوروبية توافق على دعم الحكومة الألمانية للشركات الصناعية بـ5 مليارات يورو

وافقت المفوضية الأوروبية، على خطط الحكومة الألمانية لدعم الشركات في القطاع الصناعي بقيمة 5 مليارات يورو (5.9 مليار دولار) لمساعدة الشركات في خفض الانبعاثات الضارة بالمناخ.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا، اليوم الخميس، إن "هذا القرار يساعد الصناعة في التحول إلى إنتاج أكثر نظافة، مع التركيز بوضوح على الكفاءة والعدالة".

وأوضحت المفوضية، أن الدعم المالي بموجب هذا البرنامج، سيكون متاحا بالنسبة للمشاريع التي تتضمن "تغييرات تكنولوجية جوهرية، واستبدال الوقود الأحفوري أو المواد الخام ببدائل منخفضة الكربون".