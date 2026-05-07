وصول روبيو إلى الفاتيكان للقاء البابا وتخفيف حدة التوتر بسبب تصريحات ترامب

بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، زيارة إلى الفاتيكان اليوم الخميس، في محاولة لتهدئة حدة التوترات التي أثارتها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد البابا ليو الرابع عشر وحرب إيران.

وكان من المقرر أن يلتقي روبيو - وهو كاثوليكي ملتزم - بابا الفاتيكان، إلا أن الزيارة تعقدت في اللحظة الأخيرة بسبب الانتقادات التي وجهها ترامب مؤخرا للبابا المولود في شيكاغو.

ومن جانبه، رد البابا على هذه الانتقادات، منتقدا مغالطات ترامب لآرائه بشأن إيران والأسلحة النووية، ومؤكدا أنه لا يقدم سوى على التبشير برسالة السلام القائمة على تعاليم الكتاب المقدس.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي روبيو بوزير خارجية الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، الذي دافع بقوة عن البابا عشية الزيارة، وانتقد هجمات ترامب بعبارات دبلوماسية هادئة.