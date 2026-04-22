أحرق مستوطنون إسرائيليون، مساء الثلاثاء، منزلًا ومركبتين في قرية بيت أمرين شمال محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، وقطعوا مئات أشجار الزيتون في اللبن الشرقية (جنوب نابلس).

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن مجموعة من المستوطنين قدمت من بؤرة استيطانية مقامة على أراضي قرية بيت أمرين، واقتحمت أطراف القرية، وأضرمت النار في منزل ومركبتين، وسط محاولات من المواطنين للتصدي لهم.

وفي السياق، قطع مستوطنون أكثر من 150 شجرة زيتون في منطقتي الخان وواد علي جنوب شرق قرية اللبن الشرقية.

ومنذ ثلاثة أيام شهدت المحافظة تصعيدًا ملحوظًا في انتهاكات المستوطنين، تمثل في تجريف نحو 34 دونمًا من الأراضي الزراعية في منطقة السهل، واقتلاع أكثر من 500 شجرة زيتون ولوز مثمرة، في إطار اعتداءات متواصلة تستهدف الأراضي والممتلكات الزراعية.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون 497 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال مارس الماضي، ما أسفر عن مقتل 9 فلسطينيين.

وأسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 عن استشهاد 1154 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 11 ألفًا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.