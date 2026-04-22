انتهى محمد رمضان، من تسجيل وتصوير أحدث أغانيه، التي يتعاون فيها مع المغني الألماني Mero.

وتم تصوير الدويتو العالمي على طريقة الفيديو كليب، تمهيدًا لطرحه قريبًا عبر يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، ليكون ضمن مفاجآت رمضان الغنائية لموسم الصيف.

وجاء تنفيذ الأغنية بعد النجاح الجماهيري الذي حققه محمد رمضان في حفله بمدينة إيسن الألمانية، والذي شهد حضورًا لافتًا من الجاليات المصرية والعربية، في إطار خطته لتعزيز حضوره في الفعاليات الموسيقية داخل أوروبا خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك امتدادًا لسلسلة حفلاته الدولية، ومن بينها الحفل الذي أحياه في ماديسون سكوير جاردن بمدينة نيويورك، والذي حقق تفاعلًا واسعًا.