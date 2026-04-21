اختتم مهرجان هوليوود للفيلم العربي فعاليات دورته الخامسة، التي أُقيمت خلال الفترة من 17 إلى 20 أبريل الجاري في لوس أنجلوس، بحضور عدد من نجوم الفن، من بينهم ريهام عبد الغفور، وهشام ماجد، وأحمد السعدني، ومصطفى غريب، ومايان السيد، وميريهان حسين، إلى جانب حضور لافت لشخصيات بارزة في صناعة السينما.

وشهد حفل الختام الإعلان عن القائمة الكاملة للجوائز، التي عكست تنوعًا في الأعمال المشاركة بين الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة.

جوائز جمعية الفيلم العربي في هوليوود (HAFA):

ذهبت جائزة التميز في التعبير السينمائي لفيلمين، الأول الوثائقي "بابا والقذافي - My Father and Qaddafi" للمخرجة جيهان الكيخيا، والذي قُدم ضمن العروض الخاصة، ويتناول تداخل السياسة بالهوية عبر قصة إنسانية.

كما مُنحت الجائزة للفيلم الوثائقي "الحياة بعد سهام - Life After Siham" للمخرج نمير عبد المسيح، الذي طُرح ضمن مسابقة الأفلام الطويلة، ويعالج موضوعي الفقد والذاكرة.

جوائز الأفلام القصيرة:

فاز فيلم "Alone" للمخرجة منى داود بجائزة أفضل فيلم قصير، وهو من إنتاج منى زكي ومها عبد العظيم، وعُرض عالميًا لأول مرة خلال المهرجان، وتدور أحداثه حول معاناة إنسانية مع مرض الخرف.

كما حصدت منى داود جائزة أفضل إخراج، ونالت بطلة العمل لطيفة فهمي جائزة أفضل ممثلة.

وذهبت جائزة أفضل فيلم طلابي إلى "حظ أوفر الجنة القادمة - Better Luck, Paradise Next" للمخرجة هدير رمضان، بينما فاز فيلم "بيجيسكين - Pigskin" بجائزة أفضل أصوات لوس أنجلوس.

وحصل فيلم "سندريلا – Cinderella" للمخرج علاء القيسي على تنويه خاص، فيما نالت بطلته بسمة علي جائزة أفضل موهبة صاعدة.

جوائز الأفلام الروائية الطويلة:

منحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للإنجاز مدى الحياة إلى محمد بكري عن فيلم "لحظات من ذاكرة لا تمحى - All That’s Left Of You"، الذي يناقش قضايا الفقد والصمود.

وفاز فيلم "ولنا في الخيال حب" للمخرجة سارة رزيق بجائزة الجمهور، وهو فيلم الافتتاح، وتدور أحداثه حول قصة حب غير تقليدية.

وحصل مار فادن على جائزة أفضل ممثل صاعد عن دوره في الفيلم السعودي "هجرة" للمخرجة شهد أمين.

ونال الفيلم اللبناني "نجوم الأمل والألم" جائزتي أفضل فيلم أول للمخرج سيريل عريس، وأفضل ممثلة التي حصلت عليها مونيا عقل.

وفاز الفنان أحمد مالك بجائزة أفضل ممثل عن فيلم "كولونيا" للمخرج محمد صيام، بالتقاسم مع معتز محليس عن دوره في الفيلم التونسي "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية.

كما حصلت المخرجة شيرين دعيبس على جائزتي أفضل مخرج والأفق الذهبي عن فيلم "اللي باقي منك - ALL THAT'S LEFT OF YOU"، وهو إنتاج مشترك بين الأردن وفلسطين، ويتناول حكاية إنسانية عن الفقد والبقاء.