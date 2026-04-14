أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد معه، خلال اتصال هاتفي جرى الثلاثاء، على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا وآمنًا، في ظل التطورات المتسارعة في منطقة غرب آسيا.

وقال مودي، عبر منصة "إكس": "تلقيت مكالمة من صديقي ترامب.. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف القطاعات".

وأضاف: "نحن ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية العالمية الشاملة في جميع المجالات. كما ناقشنا الوضع في غرب آسيا، وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا وآمنًا".

وذكرت وسائل إعلام هندية أن الاتصال بين الزعيمين استمر قرابة 40 دقيقة، وشهد استعراضًا لمسار التعاون الثنائي، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على أمن الملاحة والطاقة.