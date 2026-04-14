الحبس والغرامة لشاب متهم بحيازة مخدر الحشيش في بولاق

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شاب بالسجن مع الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانته بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، في بولاق الدكرور.

أسندت التحقيقات في القضية رقم 23333 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، للمتهم "عمر . خ"، 21 سنة، أنه يوم 11 مايو 2025 أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح ابيض "مطواه " بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

وشهد مجري التحريات بأنه حال مروره الأمني ابصر المتهم بالطريق العام جالساً على دراجة نارية محاولاً الفرار إلا انه سقط ارضاً وبجانبه سلاح أبيض "مطواة"، فضبطه واياه، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطع لجوهر الحشيش المخدر و مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف للتواصل بعملائه والدرجة النارية لتسهيل التعامل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.